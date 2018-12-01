В Брянском районе фирма задолжала более 3 млн рублей своим сотрудникам

Прокурор Брянского района внес директору фирмы ООО «Снежка-Новоселки» представление, причина – невыплата зарплаты подчиненным.

Как показала проверка, руководство организации не заплатило зарплату 74 работникам за август - сентябрь 2018 года в сумме более 3 млн рублей.

Прокурор инициировал привлечение работодателя к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Государственная инспекция труда Брянской области оштрафовала фирму на 35 тыс рублей.

Долг по заработной плате перед работниками погашен.