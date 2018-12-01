В Брянском районе фирма задолжала более 3 млн рублей своим сотрудникам
Прокурор Брянского района внес директору фирмы ООО «Снежка-Новоселки» представление, причина – невыплата зарплаты подчиненным.
Как показала проверка, руководство организации не заплатило зарплату 74 работникам за август - сентябрь 2018 года в сумме более 3 млн рублей.
Прокурор инициировал привлечение работодателя к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Государственная инспекция труда Брянской области оштрафовала фирму на 35 тыс рублей.
Долг по заработной плате перед работниками погашен.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» существенно расширил функционал мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение».
В Брянской областной Думе состоялся День Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на котором обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества железнодорожников с органами власти Брянской области. В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, представитель от законодательного органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова.
В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом.
В преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной скидке на покупку новых квартир в Брянске.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.