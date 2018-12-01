Афера в 22 тысячи рублей: пострадали двое брянцев

В течение недели в областном центре правоохранители зарегистрировали два инцидента, связанных с телефонной аферой по старой схеме; местных жителям звонили мнимые чиновники и лжеполиция и предлагали провести ремонтные работы.

Потерпевшим они сообщали адреса служебных помещений и предлагали провести оценку объема и стоимости строительства.

Когда потенциальные подрядчики выезжали к клиенту, им звонил еще один человек и просил оказать услугу - перевести средства на номер мобильного. Потраченные деньги потерпевшим обещали возвратить по время личной встречи.

После перечисления телефон мнимого клиента отключали. В зданиях, куда приглашали подрядчиков, никого не было.

Во время таких афер пострадали двое жителей Брянска. Они перевели на мобильные телефоны в Краснодарском крае 22 тысячи рублей.