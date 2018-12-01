В Дубровке «предприимчивые» парни разобрали «ВАЗ» и сдали его на металл
Полиция Дубровского района возбудила уголовное дело в отношении троих местных жителей 20, 21, 25 лет, которые подозреваются в краже автомобиля.
История случилась в деревне Старое Колышкино. 62-летний брянец узнал от знакомого, что неизвестные злоумышленники взломали его гараж и похитили старый «ВАЗ-2106».
На задержание подозреваемых ушло чуть более суток. Парни вину признали, объяснив, что, находясь в селе, обратили внимание на заброшенный, по их мнению, гараж.
В следующий приезд молодые люди вскрыли замок и увидели внутри старый автомобиль без одного колеса. «Предприимчивые» парни привезли свое колесо и смогли откатить транспорт до достаточно глухого места, где разобрали его и сдали в пункт приема металла за 9 тыс рублей.
Задержанным «светит» до пяти лет.
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