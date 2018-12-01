В Дубровке «предприимчивые» парни разобрали «ВАЗ» и сдали его на металл

Полиция Дубровского района возбудила уголовное дело в отношении троих местных жителей 20, 21, 25 лет, которые подозреваются в краже автомобиля.

История случилась в деревне Старое Колышкино. 62-летний брянец узнал от знакомого, что неизвестные злоумышленники взломали его гараж и похитили старый «ВАЗ-2106».

На задержание подозреваемых ушло чуть более суток. Парни вину признали, объяснив, что, находясь в селе, обратили внимание на заброшенный, по их мнению, гараж.

В следующий приезд молодые люди вскрыли замок и увидели внутри старый автомобиль без одного колеса. «Предприимчивые» парни привезли свое колесо и смогли откатить транспорт до достаточно глухого места, где разобрали его и сдали в пункт приема металла за 9 тыс рублей.

Задержанным «светит» до пяти лет.