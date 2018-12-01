В Бежицком районе 45-летний брянец жестоко избил и ограбил прохожего

Полиция Брянска проводит расследование по поводу грабежа, совершенного в отношении 58-летнего мужчины.

Пострадавший рассказал полиции, что на улице средь бела дня к нему подошел незнакомец и попросил денег. В ответ на отказ последний жестоко ударил потерпевшего, затем отобрал борсетку и скрылся. В итоге 58-летний брянец лишился тысячи рублей, банковских карт, документов и мобильного.

Подозреваемый был задержан по «горячим следам». Во время процедуры опознания потерпевший узнал своего обидчика.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.