В Бежицком районе 45-летний брянец жестоко избил и ограбил прохожего
Полиция Брянска проводит расследование по поводу грабежа, совершенного в отношении 58-летнего мужчины.
Пострадавший рассказал полиции, что на улице средь бела дня к нему подошел незнакомец и попросил денег. В ответ на отказ последний жестоко ударил потерпевшего, затем отобрал борсетку и скрылся. В итоге 58-летний брянец лишился тысячи рублей, банковских карт, документов и мобильного.
Подозреваемый был задержан по «горячим следам». Во время процедуры опознания потерпевший узнал своего обидчика.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» существенно расширил функционал мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение».
В Брянской областной Думе состоялся День Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на котором обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества железнодорожников с органами власти Брянской области. В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, представитель от законодательного органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова.
В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом.
В преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной скидке на покупку новых квартир в Брянске.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.