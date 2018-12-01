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Брянец едва не лишился «Жигули»

Опубликовано Сегодня, 16:03

4 декабря в поселке Климово одноименного района по улице Первомайской случилось возгорание частного автомобиля.

Информацию о пожаре спасатели 22-й части получили в 13:28. Через минуту огнеборцы на двух автоцистернах были на месте

Как выяснилось, загорелся моторный отсек «ВАЗа 2106» на площади 1 квадратного метра. 

«На тушение работал один ручной пожарный ствол. В 13.31 загорание локализовали, в 13.32 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причина устанавливается.

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