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Жительница Брянска, обвиняемая в посредничестве в даче взятки за ЕГЭ, заплатит 1 млн руб штрафа

Опубликовано Вчера, 22:02

Советский райсуд приговорил 39-летнюю жительницу Брянска, которая обвиняется в посредничестве в даче взятки должностному лицу в значительном раз мере, к штрафу в раз мере 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

31 мая и 19 июня 2018 года женщина в качестве посредника в интересах своей знакомой дважды передала по 50 тыс рублей взятки начальнику отдела общего образования управления образования Брянской городской администрации.

«Средства предназначались за содействие, организацию и успешную сдачу сыном ее знакомой – выпускником 11 класса ЕГЭ по математике и физике», - сообщили в прокуратуре.

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