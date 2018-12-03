В Володарском районе семья едва не лишилась дома

Пожар в частном доме произошел 4 декабря на улице 4-я Разина в Володарском районе Брянска.

Информацию о возгорании получили спасатели четвертой части в 17:05. Через 6 минут они прибыли на место. Как выяснилось, горело строение 4х3м по всей площади.

На тушение подавались два ручных пожарных ствола. В 17.22 загорание локализовали, в 17.36 ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.