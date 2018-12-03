В Советском районе Брянска огнеборцы тушили частную дачу

5 декабря в Советском районе Брянска на улице Романа Брянского загорелась частная дача.

Информацию о пожаре спасатели получили в 02:45. Через десять минут огнеборцы первой части были по адресу. Выяснилось, горело строение размером 3х4 метра по всей площади.

«На тушение подано два ручных пожарных ствола. В 03.02 загорание локализовали, в 03.29 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причина устанавливается.