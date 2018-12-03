В Брянске на Крахмалева в ДТП серьезно помяло авто Toyota, образовался затор

Два легковых автомобиля не поделили дорогу 4 декабря в поселке Одинцово.

Житель Смоленска 27 лет предстанет перед судом за избиение своего товарища табуретом, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам в приемной администрации Смоленской области. Большая часть обращений касалась неудовлетворительной работы администрации Смоленска: горожане жаловались на состояние дорог, отсутствие уличного освещения, работу управляющих компаний.

Сейчас у военнослужащих есть возможность рефинансировать кредит по программе «Военная ипотека». С помощью перекредитования на новых условиях можно снизить ставку по кредиту, сократить срок. Мы посчитали, сколько может сэкономить военнослужащий при рефинансировании военной ипотеки.

ДТП с участием машины «ВАЗ 21074» и велосипедиста произошло 4 декабря в Угре на улице Есенина, в результате пострадал водитель двухколесного транспорта, а также пассажирка и водитель отечественного авто.

«Фидель на Донбассе. Записки военного корреспондента» - книга с таким названием вышла в московском издательстве и скоро должна появиться на полках книжных магазинов. Ее автор - наш земляк Вадим КАНДЕЛИНСКИЙ - рассказал, о чем эта книга, почему она написана и что значит лично для него.

На снимке видно, что от удара у иномарки Toyota помята передняя часть.

«ДТП на Крахмалева. Все стоит от лицея до «Августина», - поделился очевидец Иван Иванов.

Серьезное ДТП с маршруткой произошло в Брянске 5 декабря, речь идет о происшествии на улице Крахмалева, в итоге сильно повредилась иномарка Toyota.

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