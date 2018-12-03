Серьезная авария в Почепе: 78-летний пенсионер угодил под «ВАЗ»
78-летний мужчина получил травмы, попав 4 декабря под колеса автомобиля «ВАЗ-21103» в Почепе.
Инцидент случился около одиннадцати утра на улице Красноармейской. 29-летняя женщина-водитель «ВАЗа-21103» ехала с улицы Ленина на улицу Мира и сбила пенсионера, который пересекал проезжую часть слева направо вне «зебры»
Пострадавший получил закрытый перелом малой берцовой кости, его госпитализировали.
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