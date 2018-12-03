Поиск по сайту
Поиск по сайту

Пропала 91-летняя жительница Трубчевского района

Опубликовано Сегодня, 14:03

91-летняя жительница Трубчевского района ушла из дома в деревне Липовка 1 декабря, с тех пор от нее нет никакой весточки.

Родственники об исчезновении бабушки узнали лишь 2 числа. В течение трех дней они искали ее самостоятельно. По словам автора поста, добровольцы отказались выезжать на поиски.

Во вторник родные подали заявление в полицию. Сейчас пенсионерку ищут правоохранители.

Утром 5 декабря были сформированы поисковые группы, куда вошли сотрудники МЧС, лесничие и полиция. Пожилую женщину еще не нашли.

Фото
 400
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Пропавшая в Новозыбкове 12-летняя девочка пряталась в квартире подруги
  • В Брянске пропала 15-летняя школьница
  • Мужчина ограбил пожилую женщину в парке БМЗ
  • 15-летняя жительница Дятьковского района ушла из дома и не вернулась
  • Пропавшего в Трубчевском районе ребёнка нашли за час
    •
    Новости регионов
    «Фидель на Донбассе»: Военкор из Смоленска написал книгу о переосмыслении жизни на войне
    12:36:50 05-12-2018
    «Фидель на Донбассе. Записки военного корреспондента» - книга с таким названием вышла в московском издательстве и скоро должна появиться на полках книжных магазинов. Ее автор - наш земляк Вадим КАНДЕЛИНСКИЙ - рассказал, о чем эта книга, почему она написана и что значит лично для него.
    Инцидент в Угре: велосипедист угодил под «ВАЗ»
    12:32:08 05-12-2018
    ДТП с участием машины «ВАЗ 21074» и велосипедиста произошло 4 декабря в Угре на улице Есенина, в результате пострадал водитель двухколесного транспорта, а также пассажирка и водитель отечественного авто.
    Сэкономить на военной ипотеке? Легко!
    12:29:46 05-12-2018
    Сейчас у военнослужащих есть возможность рефинансировать кредит по программе «Военная ипотека». С помощью перекредитования на новых условиях можно снизить ставку по кредиту, сократить срок. Мы посчитали, сколько может сэкономить  военнослужащий при рефинансировании военной ипотеки.
    Смоляне жалуются: За решением ряда проблем горожанам пришлось прийти к губернатору
    12:24:01 05-12-2018
    Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам в приемной администрации Смоленской области. Большая часть обращений касалась неудовлетворительной работы администрации Смоленска: горожане жаловались на состояние дорог, отсутствие уличного освещения, работу управляющих компаний.
    Обвиняемый в разбое смолянин ответит в суде
    09:21:28 05-12-2018
    Житель Смоленска 27 лет предстанет перед судом за избиение своего товарища табуретом, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
    ДТП в поселке Одинцово: «ВАЗ» и иномарка не разъехались
    22:51:47 04-12-2018
    Два легковых автомобиля не поделили дорогу 4 декабря в поселке Одинцово.
    Лента новостей
    Сегодня, 14:10
    Ужасная трагедия в Клинцах: на краю дороги погиб 59-летний мужчина
    Сегодня, 14:03
    Пропала 91-летняя жительница Трубчевского района
    Сегодня, 13:33
    Возле торгового центра в Брянске жители увидели чудо
    Сегодня, 13:00
    Двоих брянцев хотят лишить разрешений на оружие
    Сегодня, 12:11
    Серьезная авария в Почепе: 78-летний пенсионер угодил под «ВАЗ»
    Сегодня, 11:50
    Жительницу Карачева будут судить за «резиновый» дом
    Сегодня, 11:37
    В Брянске изменили место остановки маршрутки №3
    Сегодня, 10:53
    ЧП на Бежицкой в Брянске: загорелся троллейбус
    Сегодня, 10:28
    Жестокое преступление в Сураже: рецидивисты ограбили 89-летнюю пенсионерку
    Сегодня, 09:57
    В Брянске на Новом городке поставили елку в стиле лофт
    Сегодня, 09:39
    В Брянске на Крахмалева в ДТП серьезно помяло авто Toyota, образовался затор
    Сегодня, 08:54
    В Советском районе Брянска огнеборцы тушили частную дачу
    Сегодня, 08:00
    Автомобиль из Беларуси лишили в Брянске колес
    Сегодня, 07:00
    В Володарском районе семья едва не лишилась дома
    Вчера, 22:02
    Жительница Брянска, обвиняемая в посредничестве в даче взятки за ЕГЭ, заплатит 1 млн руб штрафа
    Вчера, 21:15
    Шокирующая трагедия на Брянском машиностроительном заводе, погиб сотрудник цеха
    Вчера, 17:01
    В Брянском районе фирма задолжала более 3 млн рублей своим сотрудникам
    Вчера, 16:30
    В поселке Мирный и селе Гордеевка в многоквартирных домах нависла угроза для жизни граждан
    Вчера, 16:03
    Брянец едва не лишился «Жигули»
    Вчера, 15:26
    В Бежицком районе 45-летний брянец жестоко избил и ограбил прохожего
    Вчера, 15:01
    В Дубровке «предприимчивые» парни разобрали «ВАЗ» и сдали его на металл
    Вчера, 14:23
    В течение недели в Брянской области свыше 6 тыс человек заболели ОРВИ и гриппом
    Вчера, 14:10
    В июне 2019 года Брянщина перейдет на цифровое телевидение
    Вчера, 13:56
    Афера в 22 тысячи рублей: пострадали двое брянцев
    Вчера, 13:01
    В Белых Берегах за поимку хулиганов обещают 5 тыс рублей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 18:01
    Балет "Спартак" в Брянске 1
    Вчера, 14:29
    «Мираторг» включил в образовательную программу ещё 8 учебных учреждений-партнёров из Москвы, Брянска, Орла, Смоленска в 2018 году 1
    3-12-2018, 17:17
    В Брянске заработал телеканал Деда Мороза
    3-12-2018, 16:39
    Хотите увидеть увлекательное новогоднее цирковое представление?!
    3-12-2018, 15:27
    Выступление вокальной группы «VIVA» с Брянским Губернаторским симфоническим оркестром. 1
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах
    В Унече мужчина на «Ниве» переехал котенка
    Происшествия О главном
    Шокирующая трагедия на Брянском машиностроительном заводе, погиб сотрудник цеха
    Происшествия Новость дня
    В Брянске около налоговой бродячие собаки чуть не разорвали женщину
    Происшествия На дорогах
    Две легковушки не поделили дорогу у поворота на поселок Любохна, ранена пассажирка
    Происшествия На дорогах
    ДТП около Кургана Бессмертия в Брянске: столкнулись два автомобиля такси
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама биологически активных добавок

    Реклама биологически активных добавокНа этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» дополнилм «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

    «Ростелеком» дополнилм «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса», дополнив предложение фискальным накопителем (ФН) на 36 месяцев. Теперь в максимальный комплект входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.
    РЖД новости
    Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Брянской области составили 3,8 млрд рублей в 2018 году

    Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Брянской области составили 3,8 млрд рублей в 2018 годуВ Брянской областной Думе состоялся День Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на котором обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества железнодорожников с органами власти Брянской области. В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, представитель от законодательного органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова.
    МРСК новости
    Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский завершает проверку готовности электросетевого комплекса регионов ЦФО и ПФО к реализации проектов цифровизации

    В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом. 

    РЖД новости
    Скидки, которых ждали

    Скидки, которых ждалиВ преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной скидке на покупку новых квартир в Брянске.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.