Пропала 91-летняя жительница Трубчевского района

91-летняя жительница Трубчевского района ушла из дома в деревне Липовка 1 декабря, с тех пор от нее нет никакой весточки.

Родственники об исчезновении бабушки узнали лишь 2 числа. В течение трех дней они искали ее самостоятельно. По словам автора поста, добровольцы отказались выезжать на поиски.

Во вторник родные подали заявление в полицию. Сейчас пенсионерку ищут правоохранители.

Утром 5 декабря были сформированы поисковые группы, куда вошли сотрудники МЧС, лесничие и полиция. Пожилую женщину еще не нашли.