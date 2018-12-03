Ужасная трагедия в Клинцах: на краю дороги погиб 59-летний мужчина
59-летний мужчина получил смертельные травмы, попав под колеса «ВАЗа-21093» в Клинцовском районе 4 декабря.
От полученных травм пешеход скончался.
Инцидент произошел в начале седьмого вечера на пятом километре трассы «Клинцы-Ущерпье-Красная Гора».
По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» ехал из Клинцов в направлении села Ущерпье и сбил 59-летнего пешехода, который находился на проезжей части автодороги без цели ее перехода.
Напомним, 78-летний мужчина попал 4 декабря под колеса автомобиля «ВАЗ-21103» в Почепе.
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