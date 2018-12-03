В Новозыбкове «незнакомая тетя» оставила молодую мать без денег

24-летняя жительница деревни Тростань, ранее не имевшая проблем с законом, пошла ради денег на преступление и проникла в дом к 30-летней женщине, оставив ее без средств к существованию; подозреваемая задержана, ей «светит» срок.

По словам потерпевшей жительницы Новозыбкова, она находилась во дворе, внезапно к ней прибежал ее сын, сообщив, что в дом вошла «незнакомая тетя». Хозяйка мигом побежала в жилище и застала неизвестную девушку, которая доставала из ее кошелька семь тысяч рублей. Не отреагировав на крик, она схватила купюры и скрылась. Догнать злоумышленницу потерпевшая не смогла.

Задержали подозреваемую в течение суток. Она признала вину, возместив ущерб.

«Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.