В Новозыбкове «незнакомая тетя» оставила молодую мать без денег
24-летняя жительница деревни Тростань, ранее не имевшая проблем с законом, пошла ради денег на преступление и проникла в дом к 30-летней женщине, оставив ее без средств к существованию; подозреваемая задержана, ей «светит» срок.
По словам потерпевшей жительницы Новозыбкова, она находилась во дворе, внезапно к ней прибежал ее сын, сообщив, что в дом вошла «незнакомая тетя». Хозяйка мигом побежала в жилище и застала неизвестную девушку, которая доставала из ее кошелька семь тысяч рублей. Не отреагировав на крик, она схватила купюры и скрылась. Догнать злоумышленницу потерпевшая не смогла.
Задержали подозреваемую в течение суток. Она признала вину, возместив ущерб.
«Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.
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