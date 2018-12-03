В Жуковском районе бывшая продавщица ночью «похозяйничала» на рабочем месте

Экс-продавщица, затаив обиду на бывшего работодателя, проникла в магазин и совершила кражу; подозреваемая задержана, ей грозит срок.

Инцидент произошел ночью. По словам владельца торговой точки, из неохраняемого помещения бы украдены две бутылки крепкого алкоголя, продукты и более двух тысяч рублей.

Полиция провела расследование, выяснилось, что первую дверь в магазин злоумышленник взломал, вторую открыл ключом. Этот факт сразу насторожил полицейских. Круг подозреваемых сразу же сузился до одного человека, и через пару часов была задержана 45-летняя бывшая работница.

Задержанная признала вину, объяснив, что перед преступлением пила алкоголь. Когда деньги на него закончились, решилась на преступление, ко всему прочему, всплыла и обида на сократившего ее работодателя. Внешнюю дверь, объяснила подозреваемая, вскрыла вилами, а вторую открыла ключом, который не сдала при увольнении.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», злоумышленнице грозит до пяти лет», - объяснили в пресс-службе областного управления МВД.