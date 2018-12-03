61-летний мужчина погиб в ДТП на трассе «Орел-Брянск-Смоленск»
Авария с участием автобуса YUTONG произошла в Брянском районе 4 декабря, погиб 61-летний гражданин.
Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.
Само происшествие случилось в половине седьмого вечера на 110-м километре упомянутой дороги.
46-летний водитель автобуса YUTONG наехал на 61-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте.
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