Брянца за нападение на родную бабушку приговорили к колонии общего режима

Суд Брянской области признал 28-летнего жителя села Ольгино Комаричского района виновным в разбойном нападении на пожилого человека.

7 августа 2018 года парень пришел в дом к своей 79-летней бабушке и стал требовать 2 тысячи рублей. Пенсионерка отказала. В ответ он толкнул ее на диван и стал душить. Избил кулаком по лицу, затем душил подушкой.

Не получив того, что хотел, обвиняемый скрылся.

В суде ему назначили наказание до 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.