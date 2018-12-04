На Бежицкой в Брянске снежная глыба завалила забор

5 декабря в соцсетях жительница Брянска опубликовала фото с места происшествия, на которых запечатлен упавший от снежной лавины забор.

Инцидент случился около дома №315. Наталья Ретунская объяснила, глыба сошла с кровли и повалила забор прямо на пешеходную дорожку, по которой в школу идет детвора.

Такая ситуация, заверила девушка, здесь происходит не первый раз, такое уже случалось весной.

«Но, видно, пока кто-либо не пострадает, меры приняты не будут», - сообщила местная жительница.

Один из местных жителей заверил, что все случилось совсем не так, мол, снежной глыбы никакой не было, а забор упал не по этой причине.

«Наталья, фантазия такая, что можно только позавидовать. Я живу в соседнем доме, и я на 1000% уверен, что это не глыба льда, так как ее изначально не было. Забор от дома в 4 метрах находится», - прокомментировал Aleksandr Boslovyak.