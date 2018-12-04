В аварии с маршруткой на Крахмалева в Брянске пострадали четыре человека

Серьезное происшествие с маршруткой и иномаркой Toyota Camry случилось в областном центре на улице Крахмалева 5 декабря, пострадали четыре человека.

Как объяснили в региональной Госавтоинспекции, иномарка и микроавтобус не поделили дорогу. В маршрутке №246 находились пассажиры, четверо из них получили травмы в виде ушибов. Оказалось, что 25-летний водитель общественного транспорта не справился с управлением, поэтому врезался в автомобиль, который только что остановился.

Оба водителя были трезвыми во время аварии.