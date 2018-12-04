После происшествия на Литейной в Брянске водитель «ВАЗа» попал в больницу
Два легковых автомобиля 5 декабря не поделили дорогу на улице Литейной Бежицкого района.
ДТП произошло около двенадцати часов дня. В отделе Госавтоинспекции объяснили, 53-летний мужчина, управляя «ВАЗом-2110», выезжал с прилегающей территории и столкнулся с легковой машиной «ВАЗ-2115».
В итоге у 35-летнего парня – водителя «ВАЗа-2115» - ушиб коленного сустава. Врачи оказали ему медпомощь и, назначив лечение, отпустили домой.
Работники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
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