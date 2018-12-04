В Брянске белая иномарка «вписалась» в дерево

6 декабря в областном центре произошла авария в одном из дворов, фотографию последствий опубликовали в соцсетях очевидцы.

На снимке видно, что легковая белая иномарка врезалась в дерево прямо у окон дома. Сбоку, справа, можно заметить еще один автомобиль темного цвета. По утверждению одного из свидетелей, по всей вероятности автомобилист на черной машине хотел повернуть налево и не увидел белую иномарку. Водитель последней должен был уйти от удара и попал в дерево.

«Там справа стоит ещё одна чёрная машина на аварийке. По всей видимости, она выезжала налево и не заметила справа белую, и пришлось в дерево уйти», - прокомментировал Влад Волков.

«В 3-х березах не разъехался», - пошутил пользователь Игорь Игорев.

Официальных сведений о ДТП не было.