В Брянске двоих граждан Таджикистана погубили «закладки»

Суд Володарского района приговорил двоих жителей Таджикистана, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков, к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В начале 2018 года двое граждан Республики Таджикистан приняли предложение анонимного работодателя разместить «закладки» с наркотиком на территории областного центра. Мужчины с наркодилером общались через интернет-мессенджер.

Задержали торговцев сотрудники регионального МВД, у них изъяли свыше 70 граммов героина.

«Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в значительном и крупном размерах», - сообщили в пресс-службе управления регионального МВД.