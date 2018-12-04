ЧП в Бежице: «скорая» утонула в водоеме со льдом

Жители улицы Медведева инцидент, который произошел 6 декабря, запомнят надолго; речь идет о машине скорой помощи, застрявшей в глубокой луже со льдом прямо посреди улицы.

Фото и видео случившегося опубликовали в одной из соцсетей очевидцы.

По словам местных жителей, автомобиль доставали с помощью трактора, который, вероятно, принадлежит компании-подрядчику по прокладке труб. К нему и «скорой» привязали трос, благодаря чему «Газель» медиков вытянули на сушу.

Глубокий водоем, объяснили очевидцы, здесь образовался совсем недавно, с тех пор, как на этом участке начали прокладывать новый канализационный коллектор.

Неизвестно, куда спешила «скорая», на вызов или обратно.

«И смех, и грех», - прокомментировал ситуацию пользователь Захар Миронов.

«А ещё было бы неплохо, чтобы в этой скорой везли какого-нибудь начальника дорожной службы», - пошутила Наталья Рублева.