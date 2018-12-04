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На улице Молодежной в Брянске маршрутка протаранила авто Toyota

Опубликовано Сегодня, 16:17

6 декабря на улице Молодежной в областном центре случилась очередная авария с маршруткой и иномаркой, фото происшествия опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел в начале четвертого дня. На снимке видно, что белая маршрутка врезалась в авто Toyota Camry черного цвета.

Были ли в ДТП пострадавшие, такой информации нет. Сведений из официальных источников не поступало.

«Прямо, как вчера. Снова Camry (но новая), и снова маршрутка», - заметил Егор Ширяев.

«Я понимаю, дорога вроде нормальная, а вот с мозгами, наверное, проблема», - прокомментировал Николай Александрович.

«Опять хотел проскочить, а тут у маршрутчика стаж», - написал Иван Кружалин.

«Мне вот интересно, маршрутчики как-то рискуют, попадая в аварии, или их просто страховые страхуют, и им все равно», - пошутил Максим Максимов.

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