Новозыбковский подросток «похозяйничал» в школьной раздевалке на 21 тыс рублей
14-летний подросток, ранее попадавший в поле зрения работников органов внутренних дел, совершил преступление в раздевалке школы Новозыбкова; юный злоумышленник уже задержан правоохранителями.
Потерпевшими оказались два ученика. По их словам, во время вечерней тренировки по баскетболу неизвестный человек, воспользовавшись тем, что в раздевалке нет камер наблюдения, украл из сумок мобильный телефон и наушники стоимостью около 21 тыс рублей.
Оперуполномоченные уголовного розыска капитан полиции Сергей Кутузов и лейтенант полиции Николай Плотко вскоре установили, что к похищению причастен один из юных спортсменов – 14-летний мальчик.
Подросток вину признал, объяснив, что мобильный телефон и наушники на время отдал попользоваться знакомому, чтобы не вызвать подозрения внезапно появившимися дорогими гаджетами. Полицейские изъяли похищенное. После завершения необходимых следственных действий украденное возвратят потерпевшим.
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