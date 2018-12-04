В Карачеве водителя, совершившего смертельное ДТП, приговорили к колонии

6 декабря на улице Попова в Смоленске произошло ДТП с автомобилями Skoda и «ВАЗ», сообщил паблик «drive2 Смоленск» в одной из соцсетей.

6 декабря в группе «Забота о животных» в одной из соцсетей сообщили душераздирающую информацию о равнодушном таксисте, который отказался везти раненую собаку в больницу.

5 декабря в Ярцеве Смоленской области обнаружили тело 15-летней ученицы 9-го класса, об этом сообщили в пресс-службе областного управления СУ СК.

В парке 1100-летия Смоленска местных жителей ожидает опасность: поскольку пешеходный мост через озеро закрыт на ремонт, люди пересекают водоем прямо по льду.

7 декабря в Ярцеве случилась авария с участием автобуса и легковушки, сообщила группа «Подслушано у водителей в Ярцево».

История произошла 5 августа 2018 года около двух часов ночи. Мужчина, будучи нетрезвым, находился за рулем машины с неисправностями фар головного света. На автодороге в деревне Лужецкая Карачевского района наехал на лежавшего на проезжей части местного жителя, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

Суд Карачевского района приговорил местного жителя, совершившего аварию со смертельным исходом, к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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