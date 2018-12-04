В Брянске на Красноармейской неустановленный автомобиль сбил 25-летнего парня

ДТП с участием неустановленной машины произошло 6 декабря на улице Красноармейской в областном центре, пострадал 25-летний пешеход.

Инцидент случился около шести вечера. По данным ГИБДД, неустановленный автомобилист на машине наехал на 25-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате у пешехода ушиб левой стопы, голеностопного сустава; медики, осмотрев ее и назначив лечение, отпустили домой.