В серьезной аварии в Советском районе Брянска помяли легковое авто

Страшное ДТП случилось ночью 7 декабря в Советском районе Брянске - на улице Красноармейской дорогу не поделили иномарка Mitsubishi и «ВАЗ».

В одной из соцсетей очевидцы опубликовали фото происшествия, на нем зафиксированы последствия – видно, что оба транспорта получили серьезные повреждения.

Больше всего пострадала отечественная машина, у нее помят весь перед. Неизвестно, были ли в аварии пострадавшие.

Официальных данных о ДТП не было.