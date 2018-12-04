Во время ДТП в Жуковском районе с участием авто Opel пострадали четыре человека

6 декабря на трассе «Орел-Смоленск» в Жуковском районе произошла авария с автомобилями Opel и «ВАЗ-21101», ранены четверо.

Инцидент случился в начале шестого вечера на 159-м километре указанной дороги. В отделе ГИБДД объяснили, 44-летний водитель Opel МОККА WОLJ при выезде с второстепенной дороги столкнулся с «ВАЗ-21101» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате у 21-летнего пассажира автомобиля «ВАЗ-2110» - ушиб и ссадины правого коленного сустава; его госпитализировали в Глинищевскую ЦРБ. У 30-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-21101» - ушибленная рана надбровной области справа, ушиб грудной клетки, перелом ребер, ушиб левого коленного сустава; его также отвезли больницу Глинищева. 32-летний пассажир этой же машины получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, ушиб грудной клетки, живота; он госпитализирован в Жуковскую ЦРБ.

«26-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21101 с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом лобной кости, сотрясение головного мозга - госпитализирована в Жуковскую ЦРБ», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.