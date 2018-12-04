В Сураже осужден руководитель МУПа, присвоивший 390 тыс рублей

Прокурор Суражского района направил иск в суд в защиту интересов муниципального образования о взыскании с руководителя муниципального унитарного предприятия ущерба, причиненного преступлением.

Основанием для обращения стал вступивший в законную силу приговор Суражского суда, согласно которому мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

В 2013-2015 годах директор муниципального унитарного предприятия организовал работу предприятия так, что лично обращался с деньгами, которые поступали от сданных в аренду торговых помещений. В итоге гражданин не внес кассу предприятия свыше 390 тыс рублей.