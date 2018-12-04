В Сураже осужден руководитель МУПа, присвоивший 390 тыс рублей
Прокурор Суражского района направил иск в суд в защиту интересов муниципального образования о взыскании с руководителя муниципального унитарного предприятия ущерба, причиненного преступлением.
Основанием для обращения стал вступивший в законную силу приговор Суражского суда, согласно которому мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
В 2013-2015 годах директор муниципального унитарного предприятия организовал работу предприятия так, что лично обращался с деньгами, которые поступали от сданных в аренду торговых помещений. В итоге гражданин не внес кассу предприятия свыше 390 тыс рублей.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса», дополнив предложение фискальным накопителем (ФН) на 36 месяцев. Теперь в максимальный комплект входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.
В Брянской областной Думе состоялся День Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», на котором обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества железнодорожников с органами власти Брянской области. В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, представитель от законодательного органа государственной власти Брянской области в Совете Федерации Екатерина Лахова.
В адрес директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александра Косарима пришло письмо от главы Краснохолмского района Тверской области Виктора Журавлева, в котором он выражает благодарность коллективу энергопредприятия за добросовестно выполненную работу, направленную на повышение надежности электросетевого комплекса региона, проведенную ими в рамках масштабных учений энергетиков Тверской области.
В канун новогодних праздников ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести готовые таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк». Загородное жилье с собственной мансардой, цоколем, двумя парковочными местами и небольшим земельным участком можно приобрести по ценам от 4 250 000 рублей.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.