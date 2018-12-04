На Степной в Брянске «разули» иномарку Toyota
Охотники за автомобильными колесами объявились в областном центре на улице Степной, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей 7 декабря.
Инцидент случился ночью на стоянке между домами №10 и 12, это недалеко от юрфака БГУ. На опубликованном снимке видно, что иномарка Toyota стоит без колес на крипичах.
«Стоянка по улице Степной, между домами 10 и 12 (район юрфака БГУ, Старый аэропорт). Сегодня ночью разули Тойоту», - поделился очевидец Александр Семенов.
Пользователи обсудили в сети кражу. Некоторые брянцы посоветовали обратиться к начальнику МВД.
Чтобы избежать подобных похищений, опытные водители порекомендовали ставить секретки.
«Если колеса не жалко, секретки ставьте. Их же придумали, 600 рублей все удовольствие», - прокомментировал пользователь под ником Alex Ander.
«Они снимаются проще, чем болты, а профессионалах вообще молчу», - отметил Денис Трошин.
«Бесстрашные люди. Прям под окнами многоэтажки», - написал Алексей Филин.
«Даже новые кирпичи не пожалели», - заметила Оксана Заяц.
И это не единственная кража за сегодняшнюю ночь в городе. По словам пользователя Николая Мельникова, подобное произошло на улице Крахмалева.
«Сегодня же - улица Крахмалева», - поделился Николай Мельников.
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