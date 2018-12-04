На Степной в Брянске «разули» иномарку Toyota

Охотники за автомобильными колесами объявились в областном центре на улице Степной, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей 7 декабря.

Инцидент случился ночью на стоянке между домами №10 и 12, это недалеко от юрфака БГУ. На опубликованном снимке видно, что иномарка Toyota стоит без колес на крипичах.

«Стоянка по улице Степной, между домами 10 и 12 (район юрфака БГУ, Старый аэропорт). Сегодня ночью разули Тойоту», - поделился очевидец Александр Семенов.

Пользователи обсудили в сети кражу. Некоторые брянцы посоветовали обратиться к начальнику МВД.

Чтобы избежать подобных похищений, опытные водители порекомендовали ставить секретки.

«Если колеса не жалко, секретки ставьте. Их же придумали, 600 рублей все удовольствие», - прокомментировал пользователь под ником Alex Ander.

«Они снимаются проще, чем болты, а профессионалах вообще молчу», - отметил Денис Трошин.

«Бесстрашные люди. Прям под окнами многоэтажки», - написал Алексей Филин.

«Даже новые кирпичи не пожалели», - заметила Оксана Заяц.

И это не единственная кража за сегодняшнюю ночь в городе. По словам пользователя Николая Мельникова, подобное произошло на улице Крахмалева.

«Сегодня же - улица Крахмалева», - поделился Николай Мельников.