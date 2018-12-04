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Инцидент в Клинцах: рецидивист из Субовичей совершил преступление в подъезде дома

Опубликовано Сегодня, 15:20

53-летний житель деревни Субовичи, ранее не один раз судимый за имущественные преступления, снова стал на неверный путь и совершил кражу из подъезда жилого дома; мужчине опять грозит срок.

46-летняя жительница Клинцов рассказала, мол, оставила в подъезде на лестничной площадке скутер стоимостью 20 тысяч рублей. Утром транспорт пропал.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Он вину признал, сказал, что проник в подъезд, чтобы похитить велосипед, однако судьба ему подарила, по его словам, еще более ценный транспорт - скутер, поэтому решил немедленно его выкатить на улицу, где продал прохожему за 2 тысячи рублей.

«Злоумышленнику предъявили обвинение по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.

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