Случайное знакомство стоило брянцу 10 тыс рублей

Полиция Карачевского района возбудила уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, которая подозревается в краже крупной суммы у 24-летнего парня.

Молодой человек проводил время сам в местном кафе. Ему стало одиноко, и он пригласил за вой столик незнакомую девушку. Во время отдыха он несколько раз отлучался, оставляя свою сумку с деньгами на новую знакомую. Утром парень понял, что из кошелька пропали 10 тысяч рублей.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что похитить средства могла как раз эта девушка.

В отделении подозреваемая признала вину, ей грозит до пяти лет.