27-летний брянец ответит в суде за изнасилование и угрозу убийством

Обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего жителя Климовского района, который подозревается в изнасиловании и угрозе убийством знакомой, утвердил заместитель прокурора.

Инцидент произошел ночью 28 мая 2018 года в поселке Климово. Мужчина незаконно проник в дом к ранее знакомой 29-летней девушке, избил, а затем изнасиловал. Высказав угрозу убийством, он скрылся с места преступления.

В тот же день в селе Митьковка Климовского района он незаконно проник в чужое жилище, где его вскоре задержали сотрудники полиции.

Как оказалось, он ранее он неоднократно судим, последний раз из мест лишения свободы вышел в апреле 2017 года.

«Уголовное дело по существу рассмотрит Климовский районный суд», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.