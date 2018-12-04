Серьезное ДТП в Мичуринском, столкнулись иномарка и «Газель»

7 декабря на трассе в поселке Мичуринский случилась авария с участием «Газели» и иномарки.

В одной из соцсетей очевидцы опубликовали видео последствий ДТП. Запись показывает, что после удара легковое авто отлетело в кювет. Поврежденная «Газель» осталась на проезжей части.

Были ли в происшествии пострадавшие, не сообщается.

Напомним, серьезная авария случилась ночью 7 декабря в Советском районе Брянске - на улице Красноармейской дорогу не поделили иномарка Mitsubishi и «ВАЗ».

Фото - скриншот с видео.