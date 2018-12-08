В Володарском районе огнеборцы тушили легковушку

Утром 10 декабря на улице Речной Володарского района случился пожар в легковом автомобиле.

Информацию о возгорании спасатели получили в 06:28. Сразу на место прибыли пожарные четвертой части на двух автоцистернах. Как выяснилось, горела легковушка.

«На тушение был подан пожарный ствол воздушно-пенный. В 06:38 загорание локализовали, в 06.41 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причину установят.