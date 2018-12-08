12-летний брянец попал под колеса машины на «зебре»

ДТП с участием иномарки Renaut Logan 7 декабря случилось в Брянске на улице Костычева, едва не погиб 12-летний мальчик.

О том, что ребенок попал в аварию, сотрудникам ГИБДД сообщили медики, которые оказывали врачебную помощь пострадавшему. У ребенка - перелом грудного отдела позвоночника». Сейчас он в больнице.

Инцидент произошел около семи вечера у дома №72. 35-летний автомобилист, управляя иномаркой Renaut Logan, двигался со стороны улицы Крахмалева в переулок Пилотов. Водитель сбил школьника, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.