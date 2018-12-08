В Бежицком районе неустановленный автомобилист сбил 34-летнюю женщину

Брянская полиция проводит проверку в связи с ДТП, которое произошло 7 декабря в Бежицком районе с участием неустановленного автомобиля, в результате чего пострадала женщина.

Пострадавшей 34 года. Ее доставили в травмпункт с диагнозом ушиб, сдавливание правой голени, врачи, назначив ей лечение, отпустили ее домой.

Сам инцидент произошел в начале восьмого вечера на улице Молодой Гвардии. Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил гражданку, когда она пересекала проезжую часть.