В Бежицком районе неустановленный автомобилист сбил 34-летнюю женщину
Брянская полиция проводит проверку в связи с ДТП, которое произошло 7 декабря в Бежицком районе с участием неустановленного автомобиля, в результате чего пострадала женщина.
Пострадавшей 34 года. Ее доставили в травмпункт с диагнозом ушиб, сдавливание правой голени, врачи, назначив ей лечение, отпустили ее домой.
Сам инцидент произошел в начале восьмого вечера на улице Молодой Гвардии. Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил гражданку, когда она пересекала проезжую часть.
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