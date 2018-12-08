Во время ДТП в Погарском районе погиб водитель авто Mazda 6

9 декабря в Погарском районе случилась авария, в результате которой погиб 26-летний водитель машины Mazda-6.

Инцидент произошел около четырех вечера на 36-м километре трассы «Брянск-Погар». Как сообщили в отделе ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и вылетел в кювет, где получил смертельные травмы.

Кроме этого, в происшествии пострадал 27-летний пассажир, у него поранено лицо и сломана нога. Парень уже дома с назначением лечения.

Напомним, 7 декабря в Брянске на улице Красноармейской во время аварии пострадали 22-летний водитель машины «ВАЗ-21130» и 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi.