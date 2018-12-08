42-летний брянец попал в больницу после ДТП мотоциклистом

5 декабря в Ярцеве Смоленской области обнаружили тело 15-летней ученицы 9-го класса, об этом сообщили в пресс-службе областного управления СУ СК.

В парке 1100-летия Смоленска местных жителей ожидает опасность: поскольку пешеходный мост через озеро закрыт на ремонт, люди пересекают водоем прямо по льду.

7 декабря в Ярцеве случилась авария с участием автобуса и легковушки, сообщила группа «Подслушано у водителей в Ярцево».

Полиция Смоленской области во время патрулирования дороги «Москва-Минск» задержала автомобилиста в пьяном состоянии.

Уголовное дело на подростков, избивших в сентябре 2018 года смоленского школьника, не завели; об этом сообщила мать пострадавшего мальчика.

Странный инцидент произошел в Смоленске вечером 9 декабря – водитель «Нивы» запер в машине пять собак и ушел.

Само происшествие случилось в девять утра. Как оказалось, 30-летний водитель мотоцикла «Урал» ехал со стороны Чернышевского и врезался в иномарку Renault Sandero под управлением 42-летнего водителя, который двигался по Чернышевского в сторону Дачной.

У 42-летнего мужчины – ушиб шейного отдела позвоночника. Оказав лечение, врачи отпустили его домой. Сотрудникам ГИБДД информация о пострадавшем поступила из больницы скорой помощи в 13:10.

Авария с иномаркой Renault Sandero и мотоциклом «УРАЛ» 9 декабря произошла на улице Тельмана в Брянске, в итоге пострадал водитель автомобиля.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.

«Ростелеком» дополнилм «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев «Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса», дополнив предложение фискальным накопителем (ФН) на 36 месяцев. Теперь в максимальный комплект входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.

Брянскэнерго проводит декадник по электробезопасности В Брянской области в декабре проходит декадник по электробезопасности, организованный филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках которого, будут проведены уроки, направленные на профилактику детского электротравматизма, в школах всех 27 районов Брянской области, входящих в зону ответственности энергопредприятия, а также Дни открытых дверей в районах электрических сетей (РЭС) филиала для старшеклассников и студентов энергетических учебных заведений региона.

«Надежда» предлагает сказочные скидки на таунхаусы В канун новогодних праздников ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести готовые таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк». Загородное жилье с собственной мансардой, цоколем, двумя парковочными местами и небольшим земельным участком можно приобрести по ценам от 4 250 000 рублей.

