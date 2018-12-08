Серьезное ДТП около поста ГАИ в Брянске: пострадала пассажирка маршрутки

10 декабря в областном центре на перекрестке улиц Литейная и 50-армии произошла «тройная» авария с участием двух «Газелей» и иномарки.

Фото последствий ДТП опубликовано в соцсетях.

«ДТП, бывший пост ГАИ. Перекресток - Литейная и 50 армии» - прокомментировала Алина Смирнова.

По словам очевидца Алексея Харитонова, маршрутка ехала по Литейной в сторону Фокино, в это время девушка на иномарке решила повернуть с улицы 50-й армии в сторону городка и не уступила дорогу. От удара микроавтобус выскочил на встречную полосу и врезался в Mersedes. Пострадала пассажирка.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.