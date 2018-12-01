В Советском районе Брянска горел жилой дом

10 декабря в переулке Антоновский Советского района Брянска загорелся жилой дом.

Информацию о пожаре спасатели первой и восьмой частей получили в 16:43. Через пять минут огнеборцы на двух автоцистернах прибыли на место. Как выяснилось, горела кровля частного жилого дома. Была угроза соседним строениям, поэтому по адресу прибыли еще несколько сотрудников МЧС первой и второй частей на двух машинах.

«На тушение было подано три ручных пожарных ствола, работало два звена газодымозащитной службы. Распространение огня предотвратили», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

В 17:13 пламя локализовали, в 17.23 - ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину установят эксперты.