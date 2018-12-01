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Брянец на автомобиле врезался в водоразборную колонку

Опубликовано Сегодня, 09:45

Каток может образоваться в Брянске на улице Социалистической, причина – неизвестный автомобилист на своей машине повалил водоразборную колонку.

Фотографии накренившегося объекта, из которого не прекращает литься вода, появились в одной из соцсетей. По словам автора снимков Марины Сидоровой, инцидент произошел 10 декабря около половины шестого вечера.

«Кто-то врезался в колонку и уехал. А вода теперь льется, и будет каток», - поделилась Марина.

Жители Брянска посоветовали автору обратиться в коммунальную службу.

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