В Брянске на Рылеева пострадала 57-летняя пассажирка Peugeot Boxer

Неприятный инцидент произошел 10 декабря в Брянске на улице Рылеева, пострадала 57-летняя пассажирка автомобиля Peugeot Boxer.

Сотрудники ГИБДД сообщение о раненой женщине из травмпункта получили в 12:28. Медики диагностировали у пассажирки ушиб грудной клетки.

Сама авария случилась в половине восьмого утра. Как оказалось, 53-летний водитель Peugeot Boxer ехал со стороны поселка Б.Полпино с поворотом на улицу Тельмана, из-за резкого торможения упала пассажирка.

Напомним, 10 декабря в областном центре на перекрестке улиц Литейная и 50-армии произошло «тройная» ДТП с участием двух «Газелей» и иномарки; пострадала пассажирка.