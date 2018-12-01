В Брянске на улице 3 июля произошел пожар

11 декабря в Советском районе Брянске загорелась легковушка, на место выезжали спасатели первой части на двух автоцистернах.

Сообщение о пожаре было получено в 05:01. Через восемь минут огнеборцы прибыли на место. Выяснилось, что горел багажный отсек легкового автомобиля на площади одного квадратного метра.

«На тушение был подан ручной пожарный ствол. В 05:12 пламя локализовали, в 05.18 ликвидировали Пострадавших не было. Причину установят», - объяснили в пресс-службе регионального управления МЧС.