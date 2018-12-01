Инцидент в брянском троллейбусе: 79-летняя пенсионерка сломала руку

79-летняя женщина получила травмы в салоне троллейбуса 10 декабря на улице 22 Съезда в Брянске.

Информацию о пострадавшей сотрудники ГИБДД из травмпункта получили в 23:02. У бабушки врачи диагностировали закрытый перелом лучевой кости. Ей назначили лечение и отпустили домой.

Сам инцидент произошел в 18:20. 51-летняя водитель троллейбуса ехала со стороны Литейной на улицу 3-го Интернационала, пассажирка упала во время торможения.

Напомним, пенсионерка получила ушиб ноги в брянском автобусе.