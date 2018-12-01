Пожар в Дятькове: огнеборцы тушили квартиру в жилом доме

11 декабря в 12-м микрорайоне Дятькова случился пожар в одном из жилых домов; обошлось без пострадавших.

Сообщение о возгорании в квартире спасатели получили в 12:05. Через три минуты они были на месте. Как выяснилось, горела мебель в квартире на площади десяти квадратных метров. За четыре минуты пламя локализовали, еще через одну – погасили.

Причину установят эксперты.

Напомним, 9 октября на улице Молодежной в деревне Леденево случился пожар в квартире жилого дома.