Трудному подростку из Навли за кражу грозит спецшкола
12-летний парень, ранее не имевший проблем с законом и не состоявший на учете в отделе по делам несовершеннолетних, совершил кражу из дачного дома, принадлежащего 53-летнему жителю Навлинского района.
Заявитель рассказал полицейским - в течение нескольких месяцев не был на даче в селе Приволье. Когда прибыл, оказалось, что неизвестный похитил 23 тысячи рублей и мобилку.
Полиция провела расследование и вскоре задержала 12-летнего мальчика, в квартире у него нашли украденный телефон. Подросток во всем сознался, объяснив, что попал в дом, выставив стекло. Большую сумму сперва не решился взять полностью, а забрал только пару тысяч. Через несколько дней опять пришел в чужое жилье, во время третьего визита похитил остаток средств и гаджет.
Правоохранители пояснили: поскольку подозреваемый совсем еще юный, на него не будут заводить уголовное дело; в качестве наказания ему грозит спецшкола для трудных подростков.
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