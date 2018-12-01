Трудному подростку из Навли за кражу грозит спецшкола

12-летний парень, ранее не имевший проблем с законом и не состоявший на учете в отделе по делам несовершеннолетних, совершил кражу из дачного дома, принадлежащего 53-летнему жителю Навлинского района.

Заявитель рассказал полицейским - в течение нескольких месяцев не был на даче в селе Приволье. Когда прибыл, оказалось, что неизвестный похитил 23 тысячи рублей и мобилку.

Полиция провела расследование и вскоре задержала 12-летнего мальчика, в квартире у него нашли украденный телефон. Подросток во всем сознался, объяснив, что попал в дом, выставив стекло. Большую сумму сперва не решился взять полностью, а забрал только пару тысяч. Через несколько дней опять пришел в чужое жилье, во время третьего визита похитил остаток средств и гаджет.

Правоохранители пояснили: поскольку подозреваемый совсем еще юный, на него не будут заводить уголовное дело; в качестве наказания ему грозит спецшкола для трудных подростков.