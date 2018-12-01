В Брянской области выявили 26 сайтов по незаконной продаже медицинских документов

Прокуратура Мглинского района обратилась в суд с исками на владельцев 26 сайтов, где распространялась информация о незаконной продаже медицинских документов.

На указанных Интернет-ресурсах посетители могли купить справки в бассейн, для получения водительского удостоверения в ГИБДД. Кроме этого, клиентам предлагали медицинские книжки, больничные листы и другие документы без прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

«Статья 327 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление и сбыт поддельных документов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.