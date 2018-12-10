В селе Белая Березка произошел пожар в жилом доме
12 декабря в селе Белая Березка Трубчевского района случился пожар в жилом доме.
Информацию о возгорании спасатели получили в 05:40. Через три минуты огнеборцы 30-й части на двух автоцистернах прибыли на улицу Горького. Как выяснилось, горела кровля дома (10х20) на площади 150 м.кв.
«На тушение работало два ручных пожарных ствола. В 06.15 пламя локализовали, в 07.08 ликвидировали. Информация о пострадавших уточняется. Причину выясняют», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Новости регионов
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