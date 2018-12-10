В Бежицком районе женщина по неосторожности задушила своего младенца
Суд Бежицкого района признал 37-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы.
Приговор пока не вступил в силу.
История случилась 9 августа 2018 года. Женщина со своим ребенком, рожденным в 2018 году, пришла в гости к знакомой, где после употребления спиртного осталась спать, положив с собой ребенка на диван. Во время сна она положила руку сверху на его тело, закрыв ему дыхательные пути. В результате малыш скончался на месте от компрессионной асфиксии.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
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С 9 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения пассажирских поездов 2018 – 2019 гг.
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Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.