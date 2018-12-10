В Бежицком районе женщина по неосторожности задушила своего младенца

Суд Бежицкого района признал 37-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в силу.

История случилась 9 августа 2018 года. Женщина со своим ребенком, рожденным в 2018 году, пришла в гости к знакомой, где после употребления спиртного осталась спать, положив с собой ребенка на диван. Во время сна она положила руку сверху на его тело, закрыв ему дыхательные пути. В результате малыш скончался на месте от компрессионной асфиксии.